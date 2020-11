Divampa l’incendio nell’abitazione e le fiamme non gli lasciano scampo, muore 92enne a Squinzano

Ancora non si conoscono le dinamiche dell’accaduto e, come sempre, spetterà alle Forze dell’Ordine stabilire con esattezza le cause di questa tragedia.

Nella tarda serata di ieri, a Squinzano, un 92enne del posto, Vincenzo Pulli, è morto carbonizzato a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione.

La causa del rogo, molto probabilmente, dovute a una stufa.

Non appena dato l’allarme, sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce e con loro anche i sanitari del 118. I caschi rossi hanno domato le fiamme e i sanitari hanno cercato di rianimare l’uomo, ma per lui non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ustioni riportate su tutto il corpo.

Una volta terminate tutte le operazioni i Vigili del Fuoco, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso dare un perché alle cause di questo dramma.