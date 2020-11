Accoltellato in strada, finisce in ospedale Amin Afendi. Era già scampato ad un agguato

È stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, il 28enne di origine marocchina Antonio Amin Afendi, già vittima di un agguato il 25 ottobre del 2019 dal quale si era miracolosamente salvato.

Il fatto di sangue è avvenuto a Casarano e le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire all’autore o agli autori sono in pieno svolgimento. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto ad un intervento di urgenza.

Intanto, per l’agguato precedente dell’ottobre di 1 anno fa, è finito sotto processo per tentato omicidio, Giuseppe Moscara, 25enne, detto Mozzarella, di Casarano. Quell’imboscata sarebbe maturata nell’ambito della faida tra clan mafiosi. L’imputato, difeso dall’avvocato Simone Viva, ha chiesto il rito alternativo, nel corso dell’udienza preliminare. L’udienza è stata rinviata al 27 gennaio, per la discussione in aula.

Il 28enne di origine marocchina, astro nascente del clan “Potenza”, mentre era fermo a bordo della sua Golf, fu avvicinato da un’altra macchina che diede fuoco con fucile e kalasnikhov. Afendi rimediò ferite multiple ed una estesa lacerazione alla base del collo, rischiando di morire. Non si escluse la presenza di un complice, che avrebbe preso parte all’azione di fuoco contro il giovane

Aggiornamenti nelle prossime ore.