Dal divertimento alla follia: giovane accoltellato in discoteca

Il sabato sera tutto divertimento ha rischiato di trasformarsi in una autentica tragedia. E’ sabato notte e centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento nella notissima discoteca “Ciak” di Castrignano de’ Greci per passare una nottate in stile puro divertimento e musica.

Qualcosa però durante la serata deve essere andato storto perché all’improvviso qualcuno ha tirato fuori un coltellino dalla tasca, colpendo un giovane. Non è dato sapere cosa sia successo e che cosa abbia scatenato la lite tra giovanissimi, ma sta di fatto che un 20enne è rimasto ferito.

Sul caso indagano i Carabinieri della caserma di Martano.