Accoltellamento alla villa comunale, uomo aggredito finisce in codice rosso al Fazzi

Se siano state quelle motivazioni che giornalisticamente vengono definite ‘futili’ oppure se le questioni siano ben più serie non è dato saperlo, al momento. Di certo, un uomo a pomeriggio è stato aggredito nella Villa Comunale di Lecce da due persone che, stando alle prime ricostruzioni, gli avrebbero rubato un borsello contenente 200 euro. Al rifiuto dell’ uomo di consegnare ciò che gli era stato richiesto, in maniera assolutamente violenta gli hanno sferrato una coltellata alla testa, causando una profonda ferita, prima di fuggire via. Le Forze dell’Ordine sono sulle loro tracce e non si esclude che nelle prossime ore possano essere assicurati alla giustizia.

Il ferito è stato ricoverato in codice rosso all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce ma sembra abbia offerto interessanti indicazioni sulle generalità degli aggressori.