Per sottrarsi al controllo forza il posto di blocco e investe un agente. Arrestato un uomo

Sono stati momenti molto concitati quelli vissuti oggi in Via Merine e che avrebbero potuto anche portare alla tragedia.

Nella mattinata di oggi, infatti, sulla strada salentina, per cause ancora da chiarire un uomo per sfuggire a un controllo della Polizia, ha forzato il posto di blocco e investito un agente, trascinando per diversi metri.

Subito dopo la fuga, è partito l’inseguimento, che si è concluso all’interno di una stazione di servizio, dove l’uomo è stato raggiunto e fermato dagli uomini di “Viale Otranto”, che lo hanno condotto in Questura.

Sul posto, sono anche giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco al poliziotto ferito, per poi condurlo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per sottoporlo a una serie di accertamenti.

Fortunatamente, la vittima con è in pericolo di vita.