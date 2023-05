Gli strappano la bandiera dalle mani e poi lo colpiscono con un calcio, disavventura per un giovane tifoso del Napoli

Stava festeggiando la vittorio dello scudetto del suo Napoli, quando, è stato aggredito e colpito con un calcio.

Brutta disavventura per un 17enne tifoso dei partenopei nella serata di giovedì sera. Il giovane si trovava all’interno di un’auto in compagnia dei suoi genitori – papà campano e mamma salentina – in pieno centro a Lecce, nei pressi della Villa Comunale e stava facendo festa per il terzo tricolore conquistato dagli azzurri, sventolando il vessillo, quando, si è affiancata un’altra macchina, all’interno della quale si trovavano altri ragazzi che avrebbero inveito al suo indirizzo. Subito dopo una delle persone sarebbe scesa dal mezzo e dopo avergli strappato dalle mani la bandiera, lo avrebbe colpito con un calcio allo sterno, nel tentativo di impossessarsi anche dell’asta.

L’episodio è stato denunciato agli agenti di Polizia della Questura di Lecce che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.