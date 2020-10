Non apprezzano il controllo stradale e aggrediscono gli agenti: i quattro amici tornano in libertà

Tornano in libertà le tre ragazze arrestate, assieme ad un amico, per avere aggredito i poliziotti dopo un controllo stradale. Il pm Alberto Santacatterina ha revocato la misura degli arresti domiciliari, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari per Sandra Bartuzzi, 27enne; Ilenia Bartuzzi, 25enne e Noemi Valiani, 22enne, tutte leccesi e per Manuel Volpini 18enne di origine cubana.

Rispondono di resistenza, minacce, oltraggio, lesioni e danneggiamento. Sono assistite dagli avvocati Simone Viva ed Angelo Vetrugno. Domani si svolgerà l’udienza dinanzi al gip Sergio Tosi che dovrà decidere se convalidare l’arresto.

L’arresto

L’episodio si è verificato durante la notte, tra domenica e lunedì. Le lancette dell’orologio segnavano le 3.20, quando gli agenti della Sezione Volanti hanno controllato un’auto che, alla vista della Polizia, aveva tentato di allontanarsi. A bordo del veicolo, condotto da Manuel Volpini, privo di patente di guida perché mai conseguita, viaggiavano 4 ragazze. Durante il controllo, nel marsupio del conducente, in un pacchetto di sigarette vuoto, sono stati rinvenuti due involucri contenenti circa 3 grammi di marijuana.

Sandra Bartuzzi, Ilenia Bartuzzi e Noemi Valiani, particolarmente infastidite dal controllo sono scese e hanno inveito contro gli agenti, mentre la quinta passeggera si dissociava dal comportamento. In questo frangente, Volpini ha tentato in più occasione di riprendersi la carta di identità e il marsupio, spintonando gli agenti che sono stati aggrediti con calci, pugni e morsi, anche dalle tre donne. Per contenere tali azioni, i poliziotti si sono visti costretti a utilizzare lo spray urticante in dotazione.

Durante l’accompagnamento in ufficio, Sandra Bartuzzi e Noemi Valiani, hanno sferrato calci contro le portiere dell’auto di servizio, provocando il danneggiamento delle stesse e la rottura dei finestrini posteriori.

A seguito dell’aggressione subita, due poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate, uno dei quali ha riportato la frattura composta della settima costola.