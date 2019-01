Giovane aggredito, rapinato e denudato nei giardini pubblici. Preso uno dei malviventi, è caccia ai complici

Una notte di botte da orbi per un 26enne di Parabita, una brutta avventura che ha portato il malcapitato ad essere ricoverato in ospedale.

I carabineri della locale stazione, insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Casarano, allertati da alcuni cittadini preoccupati, sono intervenuti intorno alle ore 01:30 della notte trascorsa all’interno dei giardini pubblici in piazza Aldo Moro. Qui poco prima un 26enne era stato aggredito con calci e pugni da 6 persone con volto scoperto. Gli aggressori non contenti, dopo aver malmenato il giovane, lo hanno privato del suo smartphone e di tutti i vestiti.

Da qui sono partite le indagini e i militari, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno rintracciato uno degli aggressori a Matino presso l’abitazione della sorella. Qui sono stati trovati i pantaloni intrisi di sangue della vittima che sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo, Bartek Schirinzi 25enne di Parabita, è stato tratto in arresto per rapina in concorso e lesioni personali aggravate.

La vittima del’aggressione è stata visitata dai sanitari dell’ospedale “Ferrari” di casarano e le sono stati riscontrati diversi traumi guaribili in alcune settimane.

Attualmente sono in corso le indagini finalizzate ad individuare gli altri aggressori.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione.