Picchiati brutalmente perché hanno discusso con due prostitute, due pachistani finiscono in Ospedale

Le lancette avevano da poco segnate le 4.00, quando gli agenti della sezione volanti si sono precipitati in Giuseppe via Libertini, dove era stata segnalata un’aggressione a due cittadini stranieri. Quando i poliziotti hanno raggiunto la strada nel cuore della movida leccese hanno trovato, in effetti, due giovani pakistani di 27 anni feriti. Sul volto avevano i segni delle botte prese, tant’è che è stato necessario accompagnarli al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per le cure del caso.

Le indagini, avviate dagli uomini in divisa, hanno raccontato un’altra faccia della storia: la violenza era solo l’ultimo atto di screzi cominciati nel primo pomeriggio, quando i due pakistani avevano ‘discusso’ e forse importunato alcune prostitute bulgare, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Non è dato sapere tre cittadini bulgari siano intervenuti ad aiutare le lucciole che nella zona esercitano il mestiere più antico del mondo, fatto è che hanno preso a calci e pugni di due pakistani, forse per dargli una lezione. Ma la storia non si è conclusa lì.

Il secondo round

Alle 2.30 i pachistani hanno incontrato di nuovo gli aggressori in viale dell’Università. E ne è nata una nuova discussione, talmente animata che è stato richiesto l’intervento della polizia. Quando gli agenti hanno raggiunto il posto, però, i tre violenti si erano già dileguati. Avevano fatto perdere le loro tracce.

C’erano solo i due pakistani che, come detto, sono stati accompagnati al Vito Fazzi. Uno ha riportato un trauma facciale con prognosi di venti giorni, l’altro un trauma cranico con ferita lacerocontusa e setto nasale rotto. Ne avrà per quindici giorni.

Nel frattempo i poliziotti si sono messi sulle tracce degli aggressori, scovandone uno: si tratta di un 33enne bulgaro, volto già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per lesioni aggravate.

Le indagini sono tutt’altro che chiuse, anzi continuano per dare un volto agli altri due complici violenti.