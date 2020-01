Si torna a sparare in città, 36enne gambizzato sul pianerottolo

Le lancette avevano da poco segnato le 20.00, quando alcuni colpi di arma da fuoco hanno “scosso” piazzale Genova, nel quartiere stadio. Nel mirino di un agguato, un vero e proprio messaggio intimidatorio, è finito Mirko Monaco.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il 36enne (fratello dell’ex collaboratore di giustizia della Sacra corona unita Giampaolo, conosciuto nell’ambiente come “Gianni Coda”) è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre si trovava sul pianerottolo di casa e gambizzato.

Nonostante le ferite, è riuscito a chiedere aiuto e raggiungere l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto, si sono precipitati gli agenti della squadra mobile della questura leccese che hanno avviato le indagini, nelle mani del pm di turno Giorgia Villa. Ai colleghi della Scientifica, invece, il compito di cercare tracce dell’autore o degli autori del gesto. Stando ai bossoli ritrovati dagli uomini in divisa, anche in strada, sembrerebbe che l’intento fosse quello di ucciderlo, non di spaventarlo o ferirlo. Un omicidio mancato perché qualcosa è andato storto, quindi.

Ed è la seconda volta che scampa ad un agguato anche se bisogna tornare indietro di nel tempo. 11 anni fa fu colpito da un proiettile sempre a una gamba.

Difatti, Mirko Monaco venne già gambizzato a colpi di pistola, il 15 maggio del 2009 da due uomini in scooter. Pochi giorni prima, il fratello Giampaolo aveva ammazzato Antonio Giannone. Questi fuggì dagli arresti domiciliari in una località protetta e si recò ad ucciderlo, per vendicare il pestaggio del fratello.

Mirko Monaco ha diversi precedenti penali alle spalle. Nel 2013, fu arrestato per la tentata estorsione con l’aggravante delle modalità mafiose, ai danni del titolare di una sala giochi.

Per quello stesso episodio, il fratello Giampaolo fu condannato ad 8 anni ed 11 mesi; Mirko Monaco invece, fu assolto in primo grado, sentenza poi ribaltata in Corte d’Appello dove arrivo la condanna a 4 anni e 4 mesi.