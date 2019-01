Si torna a scuola, ma i bambini si trovano al freddo e in aule sporche. Accade a Vernole, ma il sindaco invita alla calma

Questa mattina in tutta la provincia di Lecce si è tornati a scuola. Dopo l’emergenza neve che ha fatto sperare i ragazzi in un prolungamento delle feste di Natale, gli istituti scolastici hanno riaperto i battenti.

La premura delle amministrazioni comunali e dei dirigenti scolastici è quella di far trovare agli alunni un ambiente confortevole e accogliente, viste le temperature rigide di questi giorni.

Alla riapertura dei cancelli, però, qualcosa ha fatto storcere il naso ad alcuni genitori della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo di Vernole. Nei corridoi, sui banchi e nelle aule, qualcuno ha trovato polvere bianca e calcinacci. Il perchè è presto detto: gli addetti del Comune hanno effettuato dei lavori utili a verificare la tenuta della struttura, vista la neve che è caduta copiosa.

In più, gli ambienti sono apparsi freddi e non sono stati pochi i genitori che hanno reclamato verso la dirigente, chiedendo spiegazioni e affermando di voler far tornare a casa i propri figli. L’agitazione dei genitori che affidano alle scuole i propri figlio è certo comprensibile.

Raggiunta telefonicamente la dirigente Maria De Lorenzo ci ha spiegato “Qualcuno vuole fare inutili allarmismi. I lavori sono stati eseguiti nella giornata di ieri, ma una squadra inviata dal Comune ha provveduto alla pulizia. Se poi c’è chi vuole polemizzare a tutti i costi, non so proprio che farci”.

Riguardo al riscaldamento, la dott.ssa De Lorenzo ha garantito che era tutto in funzione alla riapertura della scuola “E se qualche malfunzionamento c’è stato, riguarda problemi tecnici risolvibili, che possono verificarsi in ogni appartamento”.

Il malcotento dei genitori c’è stato tutto e le lamentele non sono passate inosservate anche al sindaco di Vernole, Francesco Leo, che ha diramato una nota in cui invita “la cittadinanza a non prestarsi alle strumentalizzazioni di chi ha diffuso notizie false e ingiustificate circa la presunta caduta di calcinacci dal solaio nel plesso scolastico ubicato in via Della Repubblica di Vernole. Nulla è accaduto di quanto qualche sconsiderato ha irresponsabilmente diffuso sui mezzi di comunicazione sociale con il serio rischio di procurare falso allarme! Si rassicurano i cittadini ed, in particolare, i genitori degli alunni, che il plesso in argomento non presenta alcun rischio. I residui di polvere rinvenuti sui banchi sono dovuti ai saggi strutturali per la futura esecuzione di lavori per adeguamenti antisismico – obbligatori per legge – effettuati nei giorni scorsi. Si sta già provvedendo ad una ulteriore pulizia dell’intero plesso”.