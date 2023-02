Zaino sospetto in piazza Sant’Oronzo, scatta l’allarme bomba: sul posto gli artificieri

Allarme bomba in Piazza Sant’Oronzo a Lecce. Un borsone sospetto, piazzato sotto il porticato, prima dell’ingresso agli sportelli dell’istituto di credito – all’altezza della sala dove si trovano i distributori automatici – ha subito destato preoccupazione tra i passanti che hanno immediatamente informato le Forze dell’Ordine.

Sul posto la Polizia ha transennato l’area e gli artificieri dei Carabinieri che sono giunti sul luogo per controllare il contenuto dello zaino.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce.

La zona transennata inizia da Via Trinchese, all’altezza del Bar Natale e sono state recintate anche Via Richel Eugenio Rubichi, dove, tra l’altro, si trova l’entrata secondaria della banca e Via dei Mocenigo.