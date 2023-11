Tenta di eludere il controllo della Polizia, ma gli agenti la fermano e spunta l’eroina. Arrestata 40enne

Probabilmente, se non avesse accelerato, la Polizia non si sarebbe insospettita, ma così non è stato e per lei, al termine della perquisizione, è scattato l’arresto

Nel corso di un servizio ordinario di pattugliamento della Strada Statale 101, la Lecce-Gallipoli, direzione Sud, all’altezza della “Città Bella”, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di locale hanno notato un’autovettura che, alla vista della macchina ‘sponsorizzata’, ha tentato di accelerare e di eludere un eventuale controllo.

I poliziotti, insospettiti, hanno chiesto rinforzi ai colleghi della squadra di Polizia Giudiziaria e dopo poco hanno fermato il mezzo e controllato la conducente, risultata essere una 40enne, già nota alle forze di polizia, residente in un comune limitrofo.

Dopo una perquisizione sul veicolo, svolta anche con l’ausilio dei cani cinofili della Guardia di Finanza, è stato rinvenuto e successivamente sequestrato un panetto di eroina per un peso complessivo di circa 500 grammi, confezionato con nastro adesivo di colore marrone nascosto dietro il vano porta-oggetti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata arrestata per il reato di traffico di sostanza stupefacente e tradotta in carcere.