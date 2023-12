Scatenano un rissa in piena Piazza Castello a Copertino, arrestati tre pakistani

La centralissima Piazza Castello a Copertino. È stata questa la location di una rissa che si è scatenata nella tarda serata di mercoledì 27 dicembre, dove solo l’intervento di un Carabiniere libero dal servizio, ha evitato che questa provocasse numerosi feriti.

I protagonisti della vicenda sarebbero tre persone di origine pakistana che per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbero scatenato la zuffa nel pieno centro, gremito di gente in occasione delle festività natalizie.

Un primo intervento e la pronta segnalazione del militare, ha consentito l’arrivo dei colleghi della Tenenza locale che, grazie a un’immediata attività info-investigativa che avrebbe permesso una prima ricostruzione degli eventi, hanno proceduto all’arresto in flagranza dei tre.

Utili all’individuazione, le immagini delle telecamere di videosorveglianza di quell’area, attraverso cui è stato stato possibile individuarli quali presunti partecipanti attivi nella rissa.

Ultimate le operazioni di polizia, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone arrestate, sebbene in flagranza di reato, sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.