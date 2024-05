Nasconde oltre 500 gr. di droga e una grossa somma di denaro, arrestato 19enne

Nella serata del 30 aprile scorso, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Nardò, nel corso del servizio di controllo del territorio, intensificato nella zona del centro storico a causa del ferimento di un tunisino avvenuto qualche giorno fa, ha arrestato un 19enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio mentre si avvicinava a un gruppo di ragazzi.

Durante l’accertamento il giovane ha mostrato segni di nervosismo, probabilmente dovuti al fatto che gli agenti hanno rinvenuto nella sue tasche 11 involucri di marijuana, per un peso di 20 gr. e 5 gr. di hashish, suddivisi in confezioni già pronte per la vendita, oltre alla somma di 150 euro.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nonostante la madre dell’arrestato ostruisse il passaggio e cercasse di nascondere altra droga, il ragazzo ha consegnato spontaneamente tutto lo stupefacente in suo possesso.

Ovvero, uno zaino contenente 260 gr. di marijuana, ulteriori 230 gr. di hashish e 11 bustine di marijuana corrispondenti a 30 gr., materiale per il confezionamento e 400 euro. Complessivamente sono stati sequestrati 310 gr. di marijuana, 235 gr. di hashish e la somma di 550 euro.

Il giovane, incensurato, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria posto agli arresti domiciliari.