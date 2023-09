Nasconde 62 pasticche di anfetamine in un pacchetto di sigarette, arrestato 24enne di Casarano

A tradirlo è stato l’atteggiamento sospetto, notato dai poliziotti, che hanno preso la decisione di perquisirlo e così, al termine del controllo, per lui è scattato l’arresto.

Nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo anfetamina F.C. 24enne di Casarano, in quanto trovato in possesso di 62 pasticche del peso complessivo di 22,5 gr.

I fatti

Alle ore 17:30 gli uomini del Commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di spaccio di stupefacenti, hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi della stazione ferroviaria di Casarano.

Gli operatori, insospettiti del comportamento, hanno deciso di fermare l’uomo per un controllo.

Il giovane, identificato nella persona F.C., nel corso del controllo è stato trovato in possesso di 62 pasticche di colore blu che teneva nel taschino della camicia che indossava, ben occultate in una busta di cellophane trasparente all’interno di un pacchetto di sigarette marca Winston. Le pasticche, del peso complessivo di 22.5 gr., al narcotest sono risultate essere del tipo “anfetamine”.

L’uomo, quindi, è stato tratto in arresto e come disposto del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.