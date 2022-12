Dopo aver compiuto il furto, sperona l’auto dei Carabinieri e poi si dà alla fuga. Arrestato 24enne

Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Casarano, a seguito di immediate ricerche avviate a seguito degli incendi avvenuti a Matino, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 24enne, ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico il giovane – nel corso delle ricerche – dopo essere stato individuato a bordo di un’autovettura risultata rubata poco prima a Parabita, alla vista dei militari, dapprima ha speronato l’auto di servizio, per poi fuggire a piedi per le vie limitrofe.

La fuga, però, è durata poco, i militari, infatti lo hanno immediatamente inseguito, bloccato e tratto in arresto.

Lo stesso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L’arresto è stato reso possibile anche grazie al rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, per contrastare il fenomeno degli incendi dolosi e dei reati contro il patrimonio nella zona di Casarano.

Naturalmente il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità del 24enne sarà accertata solo con un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile.