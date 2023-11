Alla vista degli agenti tenta di disfarsi di un involucro con dentro hashish, per un 24enne si aprono le porte del carcere

Gli agenti della Questura di Lecce, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio hanno svolto due distinte attività di polizia giudiziaria, culminate con l’arresto in flagranza di due uomini, gravati da precedenti di polizia.

Spaccio di droga

Una è stata condotta nel primo pomeriggio di ieri dagli equipaggi della Sezione Volanti, che, transitando in Viale Giovanni Paolo II, hanno osservato l’atteggiamento sospetto di due giovani, di cui uno minorenne. Notata la presenza dell’equipaggio, il maggiorenne ha cercato di disfarsi di un involucro, contenente hashish del peso di 3.4 grammi. L’immediato controllo ha consentito di accertare come il minore di 14 anni si fosse rivolto a lui per acquistare la droga, fissando un appuntamento con un contatto telefonico, metodo questo più volte utilizzato minore per acquistare hashish dallo stesso fornitore.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire indosso allo spacciatore, persona gravata da precedenti di polizia, un sacchetto in stoffa di colore vedere, occultato all’interno della maglia, che conteneva 4 involucri della stessa sostanza stupefacente, con un peso complessivo di 10 grammi.

La gravità del fatto e la gravità della condotta, tra l’altro reiterata nel tempo, hanno fatto sì che il giovane, un 24enne, venisse arrestato e tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”.

Possesso di una pistola

Un’altra verifica, è stata originata dalla notizia che un uomo residente in un comune della provincia, successivamente identificato, potesse detenere una pistola pur non avendone il titolo.

I primi accertamenti svolti hanno consentito di individuare la sua abitazione, e di procedere alla perquisizione dell’autovettura in uso e della casa, per verificare la fondatezza della segnalazione.

I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione, in una cassaforte nascosta dietro a un quadro, all’interno della quale, avvolta in un panno, era nascosta una pistola clandestina con + munizionamento. Si trattava di una semiautomatica Luger calibro 9 e di 14 cartucce dello stesso calibro.

L’arma e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro probatorio e l’uomo, un 57enne che la deteneva, è stato arrestato in flagranza e condotto anch’egli in carcere.