Tenta di rubare un’auto, ma una donna chiama la Polizia e il colpo sfuma. Arrestato 31enne leccese

Ha tentato di rubare un’autovettura, ma la sua azione non è sfuggita a una donna che ha prontamente chiamato la Polizia che lo ha tratto in arresto.

Alle ore 02:00 della nottata appena trascorsa, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno tratto in arresto R.A. 31enne leccese, per tentato furto aggravato di un’autovettura e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

I fatti

Intorno alle 23.00, è giunta al “113” una telefonata di una donna che ha segnalato, in via Vanvitelli la presenza di un uomo che stava tentando di rubare un’auto.

Gli uomini delle Volanti sono quindi giunti immediatamente sul luogo, tenendosi sempre in contatto con la richiedente.

La signora ha fornito telefonicamente ogni informazione utile circa gli spostamenti della persona e anche una descrizione dettagliata del malvivente. Inoltre, ha specificato che l’uomo che stava cercando di rubare l’auto aveva in mano anche un cacciavite.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la persona segnalata, che è stata prontamente bloccata mentre aveva ancora tra le mani un cacciavite e un martello, sottoposti a sequestrato.

Il 31enne quindi, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, tradotto ai domiciliari.