Nascondeva cocaina, hashish e marijuana. A Lecce un 32enne finisce in carcere

Se da oggi che ha avuto inizio la fase 2 dell’emergenza coronavirus i reati – in questi giorni di quarantena diminuiti sensibilmente – avranno un’impennata, è presto per dirlo. Ciò nonostante, però, durante questo periodo, gli illeciti non sono certo mancati, ma anche i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, che mai hanno abbassato la guardia per prevenire e reprimere le attività illegali

A Lecce, militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia del Capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Marco Falbo, 32enne, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico l’uomo, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 75 grammi di hashish, quattro grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Falbo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.