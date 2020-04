Nasconde in casa marijuana, una pistola e proietti. Arrestato un 32enne

Nella mattinata di oggi i militari del Nor – Sezione Operativa, con l’ausilio due unità del Nucleo Carabinieri cinofili di Modugno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 32enne M. Vadacca, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

Gli uomini della “Benemerita, a seguito di una serie di prolungati servizi di osservazione, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione dell’uomo e nel corso della verifica personale e domiciliare, hanno rinvenuti 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

In seguito a una scrupolosa attività di ricerca, poi, i militari hanno trovato: una pistola marca SIG Sauer P220 cal. 9×21, con caricatore inserito contenente 6 proiettili calibro 9 Luger g.f.l., interrata, insieme a ulteriori 24 proiettili di vario calibro all’interno del vaso di una pianta ornamentale, tenuta sul balcone di casa. Inoltre è stato rinvenuto un artifizio pirotecnico del tipo “grosso petardo”.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso propria abitazione in attesa di citazione diretta a giudizio.