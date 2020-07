Una serra per la coltivazione di marijuana sul terrazzo di casa, in manette 35enne di Vitigliano

Aveva messo in piedi sul terrazzo della propria abitazione una vera e propria serra per coltivare piante di cannabis, ma è stato scoperto dai Carabinieri e per lui, fino a quel momento incensurato, è scattato l’arresto.

I Militari della Compagnia di Maglie, a Vitigliano, la frazione di Santa Cesarea Terme, hanno tratto in arresto B.R., 35enne del posto.

Gli uomini della “Benemerita”, infatti, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato: 12 piante di marijuana dell’altezza compresa tra 1 e 2 metri; 3 kg della stessa sostanza stupefacente essiccata e pronta per essere posta in vendita; vari semi della coltivazione; un bilancino elettronico di precisione e 2 cabine utili all’essiccazione e coltivazione.

L’uomo, adesso, si dovrà difendere dalle accuse di detenzione e coltivazione di droga ai fini di spaccio. Per lui sono l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio, mentre la droga e il materiale relativo alla serra sono stati sequestrati.