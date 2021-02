Scoperto con più di 13 grammi di cocaina, a Cavallino arrestato un 38enne

I militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lecce, a Cavallino, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, hanno arrestato in flagranza di reato il 38enne I.R., ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l’uomo è stato trovato in possesso di 13,30 grammi di cocaina; materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 150 euro.

La sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio. I reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato e sul libretto di deposito giudiziario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.