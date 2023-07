Violenza sessuale a una turista francese in vacanza a Lecce, arrestato un 38enne

Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino, originario del Gambia, di 38 anni, ritenuto l’autore della violenza sessuale commessa nei confronti di una cittadina francese, in vacanza a Lecce.

I fatti risalgono all’8 giugno, mentre la giovane percorreva via Cairoli, in pieno centro storico, sarebbe stata avvicinata dal suo aggressore che le avrebbe proposto di acquistare alcuni monili. Al rifiuto, secondo le accuse, l’uomo l’avrebbe bloccata e palpeggiato il seno. Le urla della donna e l’intervento di due ragazze leccesi hanno messo in fuga la persona arrestata oggi.

Nello stesso giorno la turista si è recata in Questura per la denuncia.

Le immediate indagini, svolte dalla sezione specializzata della Squadra Mobile che si occupa dei cosiddetti reati di “Codice Rosso”, sviluppate attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e con il prezioso contributo fornito dalle testimonianze circostanziate rese dalla vittima e soprattutto dalle ragazze salentine, raccolte nei giorni successivi, hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto autore del reato.

Con la collaborazione dei colleghi della Squadra mobile di Roma è stato anche possibile procedere al riconoscimento fotografico, eseguito dalla vittima nella capitale, dove la stessa, nei giorni successivi, si era recaca per fare poi ritorno nel suo Paese.

Le risultanze investigative acquisite dagli investigatori della Squadra mobile sono state pienamente condivise dalla Procura della Repubblica e dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce che ha emesso la misura cautelare eseguita in mattinata.

L’uomo è stato rintracciato a Gallipoli, dai poliziotti della Sezione Volanti del Commissariato locale, durante un controllo.

Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà adesso valutarne le responsabilità.