Nasconde la cocaina all’interno di un libro e in una scatola di legno, in manette 41enne

Nella giornata di oggi, ad Acquarica di Lecce, I Carabinieri della Stazione di Martano, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di detenzione, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto in flagranza di reato, B. U., nato nel capoluogo, 41enne

L’uomo, in seguito a una perquisizione personale, del mezzo e della sua abitazione è trovato in possesso di: 41 involucri (di cui 2 occultati addosso e 39 presso la propria casa dentro un libro e in una scatola) contenenti 20.09 gr. di cocaina; un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di 735 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I reperti sono stati assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere versati presso ufficio corpi reato. La somma denaro sarà depositata sul fondo unico di giustizia. Arrestato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.