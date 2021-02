Nasconde oltre 100 grammi di cocaina, a Giorgilorio 43enne finisce in manette

I Carabinieri del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Lecce, a Surbo e, per la precisione nella frazione di Giorgilorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, B. R., 43enne nato a Campi Salentina

L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 43enne, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, 13,68 gr. di cocaina suddivisa in 21 dosi e 280 euro, ritenuti provento dell’attività spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire ulteriori 86,86 gr. di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio. I reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato e su un libretto di deposito giudiziario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.