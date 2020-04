Dopo aver rubato i carciofi fora le ruote dell’auto del proprietario del campo, 45enne finisce ai domiciliari

Nella giornata di ieri, a Sannicola, i militari dell’Arma in forza alla Stazione locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Antonio Montefusco, 45enne, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo soggiorno.

Nello specifico l’uomo, ha rubato 30 piante carciofi da un terreno agricolo.

Ma non è finità qui!!! Il 45enne, infatti, allo scopo di guadagnarsi l’impunità, ha minacciato il proprietario con un coltello, forando due pneumatici della sua autovettura. L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime arresti domiciliari.