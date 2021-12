Estorceva denaro ai genitori anziani con minacce di morte, per acquistare la droga. Arrestato un 45enne

Finisce in manette un 45enne, accusato di minacciare di morte ed estorcere denaro ai genitori, per acquistare la droga.

In mattinata, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Alcide Maritati, presso il carcere di Borgo San Nicola.

L’uomo, difeso dall’avvocato Biagio Palamà, ha confermato soltanto di avere minacciato d’incendiare la casa, negando il suo stato di tossicodipendenza e sottolineando di essersi più volte prodigato per aiutare economicamente i genitori.

Il giudice ha convalidato l’arresto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed ha concesso all’imputato i domiciliari (in casa della compagna).

L’episodio culminante risale al 3 dicembre scorso è si è reso necessario l’intervento dei poliziotti della Sezione Volanti di Lecce, allertati dal padre del 45enne, dopo l’ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato già da diversi anni, maltrattava i genitori conviventi, minacciava di incendiare l’abitazione e distruggeva i mobili, chiedendo somme di denaro per acquistare la droga. In alcune occasioni, quest’ultimi erano stati costretti ad assecondare le richieste estorsive del figlio, pur avendo sporto ripetute denunce nei suoi confronti. Inoltre, i genitori sarebbero stati costretti ad abbondare la propria casa, per rifugiarsi da parenti, per paura legata alle minacce di morte del figlio.

Il 45enne, dopo il suddetto episodio è finito in manette con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, come richiesto dal pm Paola Guglielmi.