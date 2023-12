“Pizzicato” con marijuana e cocaina in casa. Scatta l’arresto per un 45enne

Finisce ai domiciliari, dopo essere stato “pizzicato” con marijuana e cocaina. Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Castrignano hanno infatti arrestato M.P., 45enne del posto.

I militari hanno effettuato un controllo, nel corso di una operazione di servizio per la prevenzione ed il contrasto dei reati in materia di spaccio di stupefacenti, mentre M.P. era in macchina, intorno alle 13:28 di ieri. La perquisizione della vettura ha dato esito negativo. Il 45enne, però, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana nascosti nel calzino.



Successivamente si è proceduto con la perquisizione domiciliare. M.P. ha consegnato spontaneamente un involucro con 190 grammi di marijuana che prelevava da un ripostiglio. I carabinieri hanno poi rinvenuto un involucro con 4,5 grammi di marijuana e altri due con 0,8 grammi di marijuana ciascuno. E ancora un involucro con 0,7 grammi di cocaina.

Per il 45enne scattavano gli arresti domiciliari.

Nelle prossime ore, M.P. dovrà presentarsi innanzi al gip per l’udienza di convalida dell’arresto.

L’indagato è difeso dall’avvocato Luca Puce.