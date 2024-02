Al termine della perquisizione spuntano cocaina e denaro, arrestato 46enne di Lecce

Nascondeva in casa droga e denaro contante, ma sfortuna per lui gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce, hanno compiuto una perquisizione, al termine della quale è stato arrestato.

Nella giornata di ieri nel capoluogo, nel quartiere Santa Rosa, gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne del posto per spaccio di stupefacenti.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare ed é stato trovato in possesso di circa 9 grammi tra cocaina e sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e denaro contante.

L’operazione è avvenuta nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Vincenzo Massimo Modeo, al fine di prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato e stato tradotto ai domiciliari.