A spasso con una pistola infilata nella cintura dei pantaloni, “Spisiano” finisce in carcere

Fatale è stata per lui la perquisizione dei carabinieri della aliquota operativa del N.O.R della Compagnia di Gallipoli che gli hanno trovato addosso, nascosta all’interno della cintura dei pantaloni, una pistola da guerra marca “browning” cal. 7,65.

Così i militari, impegnati in un servizio di polizia giudiziaria per la prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno arrestato nella serata di ieri , in flagranza di reato, Massimiliano Margiotta Casaluci, 49enne di Galatone. L’arma è stata sottoposta a sequestro penale e l’uomo, ultimate le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Massimiliano Margiotta Casaluci non è un volto nuovo alle forze dell’ordine; soprannominato ‘Spisiano’ l’uomo compare nei verbali dell’inchiesta Final Blow.