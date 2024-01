Nasconde sotto il materasso hashish, marijuana e una pistola. Arrestato 49enne

Continua senza sosta in tutto il territorio della giurisdizione l’attività di prevenzione e repressione a opera dei Carabinieri della Compagnia di Maglie, finalizzata a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche, nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne originario della frazione di un comune salentino.

Un’attività info-investigativa ha condotto i militari dell’Arma presso l’abitazione dell’uomo dove, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta una pistola revolver calibro 8 con matricola abrasa, varie cartucce calibro 7.65 e diversi bossoli di cartucce già esplose.

Le operazioni di polizia hanno permesso ancora di rinvenire sette dosi di hashish già confezionate con cellophane trasparente, pronte per una probabile attività di spaccio, per un peso complessivo di 55 grammi circa.

Altra sostanza stupefacente presumibilmente marijuana, per un peso di di 18 circa grammi, è stata invece trovata in una bustina in plastica trasparente.

Sia l’arma con il munizionamento la droga erano state occultate sotto un materasso nella camera da letto.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Terminate le operazioni di polizia, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto agli arresti domiciliari.

naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona arrestata, sebbene in flagranza di reato, è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva