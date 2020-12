Operazione “Final Blow”, arrestato in Spagna Santo Gagliardi. Era sfuggito alla cattura a febbraio

Cronaca

Il 55enne leccese era tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Tratto in arresto dalla Mobile di Lecce in collaborazione con la catturandi spagnola. Si trovava a Barcellona.