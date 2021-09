In libertà vigilata, viene “pizzicato” con la cocaina nell’auto. Arrestato 72enne

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di consumo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per fare in modo di tutelare i cittadini del territorio.

Nella giornata di ieri a Casarano, i militari del Nor della Compagnia locale, hanno arrestato G.A. 72enne in libertà vigilata.

L’uomo, al termine di una perquisizione dell’auto su cui viaggiava, è stato sorpreso a detenere due involucri con all’interno 20 gr. di cocaina.

il 72enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.