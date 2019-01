Ai domiciliari riceve la visita natalizia di amici non autorizzati. In carcere 39enne di Cutrofiano

A chi non è mai capitato, durante le festività natalizie, di ricevere visite a casa da parte di amici e parenti che in occasione della ricorrenza giungono presso la propria abitazione, magari con in mano regali di ogni sorta, allo scopo di fare gli auguri?

Capita, però, che le persone che si trovino “forzatamente” in casa, ristretti tra le mura domestiche perché agli arresti domiciliari, di visite non ne possano ricevere, a meno che non si sia stati autorizzati dal Giudice.

Ed è proprio quello che è accaduto in provincia di Lecce, dove, i militari della Stazione dell’Arma dei carabinieri di Cutrofiano, hanno notificato a un 39enne del luogo, Andrea Icaro, sottoposto al provvedimento restrittivo dei domiciliari, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce.

Il 39enne, a seguito di un controllo da parte degli uomini della “Benemerita”, tra dicembre 2018 e gennaio 2019, è stato sorpreso presso la propria abitazione in compagnia di persone non autorizzate, violando così gli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria.

Andrea Icaro, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.