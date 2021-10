Omicidio del Maresciallo Silvano Nestola arrestato il padre della ex compagna

Era stato freddato da alcuni colpi di fucile la sera del 3 maggio, dopo essere stato chiamato fuori dalla casa della sorella.

Oggi per gli inquirenti l’assassino dell’ex Maresciallo dei Carabinieri Silvano Nestola ha un volto e un nome.

Si tratta di Michele Aportone, 70enne di San Donaci, padre della compagna del militare.

Alle 10.30 di oggi, in una conferenza stampa convocata presso la stazione dell’arma di “Santa Rosa”, in Via Costadura, tutti i dettagli dell’operazione.

Dopo mesi di indagini, quindi, si è chiuso il cerchio su una vicenda che ha scosso il territorio salentino. L’ex militare, ripetiamo, è morto nella serata dello scorso 3 maggio, attinto da quattro colpi di fucile, a pochi passi dall’abitazione della sorella. Gli investigatori hanno subito percorso la pista della vita privata dell’uomo e la loro attenzione si è sin da subito concentrata sul padre e la madre della compagna, che non vedevano di buon occhio la relazione della figlia con Nestola.