Calci e pugni alla nonna senza motivo, arrestato 19enne. A Maglie un arresto per stalking

«Maltrattamenti in famiglia». È questa l’accusa contestata a Christian Stefanelli, 19enne di Copertino, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale stazione. I guai per il ragazzo sono cominciati quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta dell’abitazione di sua nonna, dove si era consumata, apparentemente senza motivo, la violenza.

Poco prima dell’intervento dei militari, il 19enne aveva aggredito con calci e pugni la nonna, una 68enne. Per la povera pensionata è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno accompagnata, a bordo di un’ambulanza, all’Ospedale “Francesco Ferrari”, per le cure del caso. Ne avrà per qualche giorno a causa dei traumi riportati.

Per il ragazzo, invece, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto. L’accusa da cui ora dovrà difendersi, come detto, è quella di maltrattamenti in famiglia.

Perseguita la ex moglie, 36enne ai domiciliari

Non è stato l’unico caso di violenza. A Maglie i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato Shkelqim Lici, 36enne albanese. L’accusa è di atti persecutori (stalking) nei confronti della ex moglie.

Non era nuovo a episodi simili. L’uomo, infatti, era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento a causa dei suoi comportamenti aggressivi, compiuti anche in presenza dei figli piccoli. Per questo i carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione, stringendo tra le mani un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Lecce.

Una volta concluse le formalità di rito, il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.