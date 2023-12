Nasconde droga nell’abitazione , ma  non sfugge al fiuto del cane. Scatta l’arresto per un giovane di Presicce-Acquarica

Nascondeva in casa hashish e marijuana, ma la sostanza stupefacente non è sfuggita al fiuto dei cani e così per lui al termine della perquisizione è scattato l’arresto.

I Carabinieri della Stazione di Presicce-Acquarica, insieme ai colleghi della compagnia di Tricase, nella mattinata di oggi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane del luogo poiché, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita con l’ausilio del Reparto Cinofili dei Carabinieri di Modugno, all’interno della sua abitazione, hanno rinvenuto circa 80 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e vari bilancini di precisione.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona arrestata, sebbene in flagranza di reato, è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva.