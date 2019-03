Esce dalla casa cantoniera abbandonata e trova i carabinieri, 35enne finisce in Carcere

I guai per Giuseppe Alessio Calcagnile, 35enne di Lecce, sono cominciati quando gli uomini in divisa lo hanno notato mentre usciva dalla Casa cantoniera abbandonata di Lecce. Forse non si aspettava di incrociare sulla sua strada i Carabinieri della radiomobile della compagnia di Lecce che lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in compagnia di numerose dosi di eroina.

Diciassette pacchetti, per un totale di 17 grammi, sono spuntati fuori durante il controllo degli uomini dell’Arma che acceso i riflettori anche all’interno dell’edificio abbandonato che prende il nome dagli operai addetti alla manutenzione delle strade che, in passato, alloggiavano sul luogo di lavoro per esigenze di servizio.

La droga è stata sequestrata, mentre per il 35enne, una volta concluse le formalità di rito, si sono spalancate le porte del Carcere di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.

Sorpresi ad usare un cellulare rubato, finiscono nei guai per ricettazione

A Martano, invece, due persone sono finite nei guai per ricettazione. Si tratta di un 19enne e un 63enne, entrambi di Melendugno, deferiti in stato di libertà dai carabinieri della locale stazione.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini in divisa che hanno raccolto durante le indagini una serie di ‘indizi’ che proverebbero la loro colpevolezza, i due utilizzavano un cellulare rubato alcune settimane fa, il 6 febbraio. Un Samsung, per la precisione, del valore di 200 euro.