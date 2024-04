Nasconde l’hashish negli slip, scatta l’arresto per un minorenne

Nella nottata appena trascorsa, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato in flagranza un minore, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre a indagarlo in stato di libertà per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, intorno alle 23.30, i poliziotti durante il servizio di prevenzione e controllo del territorio hanno notato un gruppetto di cinque ragazzi (tra cui il minore ed altri 4 maggiorenni), intento a consumare bevande nei pressi di un bar.

Durante il controllo, tutti già noti alle forze di polizia, il minorenne, ha manifestato chiari segni di insofferenza, cercando più volte di allontanarsi dal posto.

Tale atteggiamento ha ulteriormente insospettito gli uomini delle Volanti che hanno deciso di procedere a una verifica più accurata.

Il giovane, però, all’invito di avvicinarsi all’autovettura di servizio, ha opposto resistenza. I poliziotti, però, sono riusciti a convincerlo a entrare nel veicolo e, alla richiesta se occultasse addosso oggetti o altro, ha estratto dagli slip una bustina trasparente contenente undici pezzi avvolti in cellophane trasparente, di hashish, per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Pubblico Ministero di turno della Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Lecce, ha disposto l’arresto, oltre a indagarlo in stato di libertà per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arrestato è stato condotto presso una comunità.