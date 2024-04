Stalking, minacce e offese alla ex compagna. Scatta l’arresto per un uomo

Resta alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce nel reprimere i casi di violenza di genere.

Nell’ambito di queste attività, nella giornata di ieri i militari della Stazione di Racale hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della ex- compagna convivente.

In particolare, la misura è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica che conduce le indagini, in seguito a reiterati episodi di violenza.

Dopo una richiesta di intervento per una lite tra i due, gli uomini della “Benemerita” hanno approfondito la vicenda e, grazie ad un’immediata attività info-investigativa, sono riusciti a ricostruire i fatti.

Secondo le prime indagini, che dovranno essere vagliate nel corso del procedimento penale, la donna avrebbe subito per diversi mesi stalking da parte dell’ex compagno, con il quale aveva avuto una relazione sentimentale, oltre minacce ed offese.

Al termine delle operazioni di Polizia quindi, in osservanza al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Naturalmente il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.