17enne arrestato come presunto spacciatore, in casa due pistole a salve e munizioni

Finisce nei guai a 17 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo è stato arrestato dai Carabinieri del NOR della Compagnia di Lecce che, insieme ai militari della Stazione di Surbo e delle Squadre dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, stavano effettuando dei controlli del territorio, intensificati dopo che in più occasioni erano stati esplosi dei colpi a salve in luogo pubblico. L’allarme e la preoccupazione che questi gesti avevano generato hanno spinto gli uomini in divisa ad accendere i riflettori. Così, nella serata di ieri, durante mirate perquisizioni tese alla ricerca di armi e stupefacenti, i militari hanno trovato due pistole a

salve alterate e comprese di munizionamento. Oltre a un piccolo quantitativo di stupefacenti.

Per il 17enne fermato, quindi, è scattato l’arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica dei Minori di Lecce che conduce le indagini, è stato ai domiciliari.