Danneggia le auto parcheggiate e ferisce un agente, arrestato un 25enne gambiano

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 12.00, quando alla Sala Operativa della Polizia è giunta una chiamata per raccontare che un giovane stava danneggiando le auto parcheggiate su via delle Anime. Dopo la segnalazione, sul posto sono stati ‘inviati’ gli agenti della volante che hanno sorpreso e bloccato lo ‘sconosciuto’ che aveva attirato l’attenzione dei passanti e dei cittadini che, come detto, avevano chiesto aiuto.

All’accusa di danneggiamento, contestata per quanto accaduto nel rione San Pio di Lecce, si sono aggiunte anche la resistenza e le lesioni a Pubblico Ufficiale dato che, durante l’arresto, un agente è rimasto ferito. Il 25enne di nazionalità gambiana, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in Carcere.