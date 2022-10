Chiede dei bicchieri per consumare bevande acquistate altrove e si infuria con il titolare che dice no

In un bar con gli amici chiede al titolare dei bicchieri di carta per consumare delle bevande acquistate altrove, ma quando ha sentito un “no”, non ha accettato la risposta e ha cominciato a offendere il commerciante, prima spalleggiato dai compagni, poi quando è diventato “veemente” anche loro, due connazionali, hanno cercato di calmarlo. Tentativo finito il lite. L’orologio aveva da poco segnato le 8.15, quando alla centrale della Polizia è giunta una chiamata in cui si segnalava proprio il parapiglia scoppiato tra extracomunitari in un locale che si affacciava su via Imperatore Adriano.

I fatti

Come detto i tre, sono entrati nel bar e hanno chiesto dei bicchieri di carta. Al rifiuto del titolare hanno iniziato ad inveire verbalmente contro il commerciato. Uno, un 39enne – poi arrestato con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale – si è rivelato particolarmente veemente tanto da indurre gli altri due connazionali a tentare di calmarlo, tentativo da cui è nata la lite. Sul posto gli Agenti della sezione volanti hanno identificato i tre e tratto in arresto il 39enne poiché ha cercato di sottrarsi, resistendo fisicamente, all’accompagnamento per identificazione. Non solo, nel suo zaino sono stati rinvenuti degli oggetti atti ad offendere, un taglierino e un coltellino).

Per l’arrestato già conosciuto alle forze dell’ordine sono scattati i domiciliari, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, informata dell’accaduto. Gli atri due nigeriani sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per gli approfondimenti del caso sulla loro posizione sul territorio nazionale.