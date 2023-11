Cocaina, hashish e marijuana nascoste nello sgabuzzino di casa. Scatta l’arresto

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione, svolta dai Carabinieri della Compagnia di Casarano, finalizzata a contrastare l’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del luogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un uomo originario del posto, per presunta violazione della legge sugli stupefacenti.

L’attività info-investigativa condotta dai militari, ha permesso di scoprire una presunta intensa attività che l’uomo avrebbe messo in atto direttamente dalla propria abitazione, creando un vero e proprio “market” degli stupefacenti nel centro cittadino.

In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dagli uomini della “Benemerita”, sono state rinvenute numerose dosi di sostanza presumibilmente stupefacente, già confezionate e pronte per lo spaccio per un totale di 120 grammi circa tra cocaina, hashish e marijuana.

Insieme alla droga sono stati scoperti la somma di 8000 euro, in contanti, un bilancino di precisione, del nastro isolante, una macchina per il sottovuoto e altro materiale, verosimilmente connesso all’attività posta in essere dall’uomo. Il tutto era ben occultato all’interno di una stanza adibita a sgabuzzino.

L’uomo è stato tratto in arresto e, al termine delle operazioni, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Naturalmente, il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che il soggetto, sebbene sottoposto a misura restrittiva, è persona sottoposta a indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.