Scoperto con cocaina e marijuana in auto e nell’abitazione, 61enne finisce in carcere

Nel pomeriggio di oggi, a Castromediano di Cavallino, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecce ha tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti Valerio De Benedetto, 61enne, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato a bordo della propria autovettura e a seguito della perquisizione veicolare e personale è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina occultate sotto il tappetino del posto passeggero mentre, all’interno di un marsupio, custodiva la somma in contante di 755 euro in banconote di vario taglio.

La perquisizione così è stata estesa anche all’abitazione dei De Benedetto e lì i militari dell’Arma hanno rinvenuto altre 10 dosi di cocaina custodite in un contenitore in plastica, per un totale complessivo di circa 8 grammi di stupefacente e 940 grammi circa di marijuana custoditi in un secchio posto in cucina, nella stessa dimora è stato trovato anche materiale per il confezionamento.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce mentre la droga e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.