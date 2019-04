Cede la droga a un assuntore, ma gli agenti assistono alla scena. In manette 34enne di Ugento

Ha ceduto una dose di sostanza stupefacente a un uomo, sfortuna ha voluto per lui che in quel momento vi fossero i poliziotti appostati che hanno assistito a tutta la scena e per lui sono scattate le manette.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, hanno tratto in arresto Giorgio Baldassarre 34enne di Ugento, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno denunciato una 22enne, sempre di Ugento, per detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti, già impegnati da diverse settimane in attività di contrasto allo spaccio di droga, hanno implementato il controllo del territorio in diversi comuni, tra cui nella località rivierasca.

I fatti

Nel corso uno dei vari servizi di appostamento, gli uomini del Commissariato hanno assistito a uno scambio denaro/droga tra un assuntore, un 40enne e lo spacciatore, appena uscito dall’abitazione di una donna 22enne.

All’esito della successiva perquisizione personale, indosso a Baldassarre è stata rinvenuta la somma di circa 65 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, mentre presso l’abitazione della donna, oltre ad un bilancino consegnato spontaneamente dal 34enne ugentino, nella stanza da letto all’interno della borsa ragazza denunciata, custoditi in un pacchetto di sigarette, sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 1 grammo di “Hashish”; circa 5 grammi di “Marijuana” e quattro spinelli confezionati.

L’uomo è stato arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio, mentre la donna, proprietaria della borsetta, è stata denunciata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’assuntore, il 40enne, è stato segnalato alla Prefettura per uso, a scopo non terapeutico, di sostanze stupefacenti.