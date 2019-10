Sorpreso a rubare gasolio in un cantiere edile, per un 28enne di Vernole si aprono le porte del carcere

Era finito nel mirino dei ladri di carburante e per questi motivi, allo scopo di tutelarsi, ha sporto denuncia ai militari dell’Arma che, al termine di un servizio hanno sventato un nuovo furto anche se in un’altra impresa.

I Carabinieri della Stazione di Vernole, al termine di un’indagine e di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, verifica posta in essere in seguito delle denunce per furto di carburante diesel, non quantificato, sporte il 24 e il 27 ottobre scorsi dall’amministratore unico di una ditta sita a Martano, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Marco Vergara, 28enne di Lecce, residente a Vernole.

L’uomo, all’interno del cantiere di una ditta edile, sito agro di Vernole, è stato sorpreso mentre si impossessava di circa dieci litri di gasolio, aspirandoli da un gruppo elettrogeno. La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre, Vergara, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.