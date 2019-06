Viola il divieto di avvicinamento e per lui scattano i domiciliari. In manette 58enne di Salve

Nella giornata di ieri, a Salve, i Carabinieri della Stazione di Alessano in collaborazione con i colleghi di quella locale, in esecuzione di un ordine di sostituzione della misura del divieto di avvicinamento con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, hanno tratto in arresto Pasquale Dell’Acqua, 58enne di Salve.

Nello specifico il nuovo provvedimento è scaturito in quanto, a seguito di un’attività di Polizia Giudiziaria, è risultato che l’uomo ha violato le prescrizioni imposte dalle autorità che ne vietavano l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

Il 58enne, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare, così come disposto dal Giudice.