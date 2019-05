Armati di mitra minacciano le guardie giurate e fuggono via con 31mila euro, assaltato un blindato portavalori

Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti, anche se sono stati esplosi colpi di arma da fuoco ed è per questo, quindi, che saranno stati attimi di vero e proprio terrore per le guardie giurate dell’Istituto Cosmopol.

Erano passate da poco le ore 10.00 di questa mattina, quando, gli agenti dell’agenzia, partiti da Lecce, erano giunti presso l’ufficio postale di Casalini, frazione del Comune di Cisternino. Tutto d’un tratto si sono avvicinati a loro tre persone con indosso tutte bianche e il volto travisato da passamontagna che, sotto la minaccia di armi da fuoco, tra cui un kalashnikov, dopo aver esploso alcuni colpi in aria, hanno prelevato una sacca contenente 31mila euro e sono fuggiti via a bordo di una Fiat Doblò, facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri che, dopo aver ascoltato le vittime della rapina e i testimoni presenti sulla scena del furto, hanno compiuto tutto i rilievi del caso e dato il via alle indagini. Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Fortunatamente, ripetiamo, non si registrano feriti.